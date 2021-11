Echo, Alaqua Cox entusiasta:'Incredibile che abbia già il mio show Marvel'

In Hawkeye ci sarà il debutto di Alaqua Cox nel Marvel Cinematic Universe, dove interpreta Maya Lopez, vigilante di strada nota come Echo. Il personaggio apparirà per la prima volta in Hawkeye prima di debuttare nel suo show spin-off completamente dedicato al suo personaggio. Le riprese inizieranno il prossimo anno.

Cox ha partecipato alla première di Hawkeye e sul red carpet ha risposto alle domande e ha espresso tutta la sua felicità per l'occasione che le è stata concessa da Marvel. Una sceneggiatrice di Better Call Saul per Echo? In questi giorni circola proprio questa voce. In ogni caso Alaqua Cox è entusiasta.



"Ritengo sia così folle che io abbia il mio show dopo Hawkeye. Praticamente è il mio primo ruolo da attrice, in assoluto" ha ricordato Alaqua Cox "Non so perché mi stiano dando quest'opportunità ma sono solo grata. Sono entusiasta del supporto e di poter difendere la comunità dei non udenti. Vogliamo ottenere l'uguaglianza e vogliamo che molte più persone siano coinvolte. Sono così grata per tutte le opportunità che mi sono state date".



Alaqua Cox ha raccontato che prima di essere ingaggiata nel cast di Hawkeye lavorava come magazziniere a Milwaukee, quando gli amici hanno scoperto che Marvel aveva annunciato un casting per un personaggio nativo americano sordo:"Trovo pazzesco come la mia vita sia cambiata perché ho abbandonato il college. Ho lavorato in una fabbrica. Sono così entusiasta di mostrare alle persone chi sono e cosa posso fare, cosa possono fare tutti. I miei amici hanno visto l'annuncio in cui cercavano un'attrice nativa americana e un'attrice sorda. Si abbinava così perfettamente, così ho deciso di provarci. Non avevo mai visto nessuno sullo schermo che potesse somigliarmi... sordo, mutilato".



Hawkeye debutterà su Disney+ il prossimo 24 novembre. Durante la première Jeremy Renner ha dichiarato che Clint Barton è il papà dell'MCU, scherzando con i giornalisti presenti sul red carpet.