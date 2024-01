Echo, Alaqua Cox ricorda: 'La scena con la mamma di Maya? Mi sono svegliata già triste'

L'intera stagione di Echo è approdata in streaming in un'unica soluzione lo scorso 10 gennaio, con i fan dei Marvel Studios che hanno avuto l'occasione di gustarsela tutta insieme. Nel corso di una recente intervista, quindi, la protagonista Alaqua Cox, ha potuto rispondere ad alcune domande e rivelare il momento più commovente di tutto lo show.

Discutendo con Deadline, Cox ha rivelato che una delle scene che l'hanno commossa maggiormente è quando Maya riesce finalmente a vedere sua madre e Taloa la aiuta a guarire dal dolore che ha sopportato per tutti questi anni.

"Non mi è piaciuto quel giorno. Ricordo di essermi svegliata per andare al lavoro ed ero già triste... poi ho capito che quel giorno c'era questa scena molto toccante. Il modo in cui mi emoziono è pensare a cose tristi. È così che riesco a piangere sul set. Quindi per tutto il giorno mi sono costretta a rimanere triste. Siamo arrivati sul set, ci siamo preparati... le lacrime scorrevano a fiumi. Pensavo a tutti gli eventi tristi accaduti nella mia vita per rappresentare bene quella scena. È stato un momento orribile. Ma una volta terminata la scena, sono tornata immediatamente felice e sono riuscita a lasciar andare tutti quei pensieri tristi. È stata una giornata molto dura".

Parlando, quindi, degli sviluppi futuri che deriveranno da quella particolare scena di riconciliazione, l'interprete di Maya Lopez ha riflettuto:

"Spero che non torni a New York City. Personalmente spero proprio di no, perché è un posto orribile per lei [con] tutti quei ricordi traumatici che ha avuto crescendo, ora che è in grado di riconnettersi e aprirsi di più con la sua vera famiglia, e ha capito che non l'hanno mai abbandonata. È stata via per tanti anni. Ha ignorato tanti messaggi, telefonate e lettere, ma non appena è tornata in Oklahoma, loro l'hanno voluta di nuovo. Non hanno opposto alcuna resistenza. Questo le fa capire che 'la mia famiglia mi è sempre stata vicina'. Voglio che Maya si ricongiunga con la sua famiglia e che si liberi di New York e di quello che è successo lì e con Kingpin, ma vedremo cosa succederà".

Chissà se per il personaggio si paventerà un futuro negli Avengers...