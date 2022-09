Echo, Alaqua Cox rivela: 'Ecco quale personaggio del MCU vorrei nella mia serie'

Nel corso del D23 è stata finalmente svelata la trama di Echo, nuova serie del MCU che porterà sui nostri schermi personaggi vecchi e nuovi. In molti si chiedono con quale dei volti noti della Marvel Maya Lopez, protagonista dello show, farà squadra: la sua interprete, Alaqua Cox, ha già espresso qualche desiderio!

Ormai è chiaro che Echo incontrerà sia Daredevil sia Kingpin, ma ci potrebbero essere altre apparizioni in vista. Cox spera che in futuro il suo personaggio si incrocerà con Iman Vellani, che è stata introdotta nell'Universo quest'anno nei panni di Ms. Marvel. "Mi piacerebbe incontrarla" ha confermato l'interprete di Maya Lopez al D23 Expo. "L'ho vista, ma ci siamo incrociate e ovviamente ero troppo nervosa per salutarla, però mi piacerebbe conoscerla. Spero di incontrarla oggi!"

Dunque il desiderio di Cox è quello di far squadra con l'interprete di Kamala Kahn non soltanto sullo schermo, ma anche al di fuori. E sicuramente le due, entrambe fan del MCU, potrebbero trovarsi molto bene. Non molto tempo fa proprio Iman Vellani ha svelato di avere diversi profili anonimi su vari social, tra cui Reddit e Twitter, in cui smentisce le teorie dei fan. Una cosa che lei stessa ha definito "liberatoria", poiché ufficialmente non può rivelare niente di ciò che sa a causa delle politiche Marvel.

E voi, chi altri vorreste vedere nello show? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto nel corso del D23 è arrivato anche un trailer di Echo!