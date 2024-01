Echo, Alaqua Cox ha saputo del successo della serie solo grazie a un messaggio

Dopo il suo debutto in streaming all'inizio di gennaio, Echo è schizzata tra le serie più viste sia su Disney+ sia su Hulu, dove è attualmente disponibile negli Stati Uniti per via dei suoi contenuti più violenti rispetto ai prodotti Marvel Studios, certificati dall'etichetta Marvel Spotlight. La star Alaqua Cox però lo ha saputo con un messaggio.

La serie ha attualmente un punteggio di critica del 74% su Rotten Tomatoes e sembra che i fan siano davvero in sintonia con la storia di Maya. Infatti, si vocifera già che i Marvel Studios stiano lavorando alla prossima apparizione di Echo nel MCU.

Cox ha interpretato Maya per la prima volta in Hawkeye, il suo primo ruolo da attrice e ha parlato molto del suo vorticoso viaggio con la Marvel e di recente ha concesso un'intervista a Yahoo! in cui ha confessato di evitare di leggere le critiche su Internet rivelando anche come ha scoperto del successo dello show in streaming.

"Ho sicuramente sentito la pressione, assolutamente", ha dichiarato la Cox a proposito del suo primo ruolo da protagonista. "Ma ce l'ho fatta con l'aiuto delle persone sul set e della Marvel stessa, che continuavano a dirmi: 'Andrai alla grande'".

"Non lo sapevo nemmeno io finché Kevin Feige in persona non mi ha mandato un messaggio quella sera dicendomi: 'Ehi, congratulazioni per aver raggiunto il primo posto su Hulu e Disney+'", ha aggiunto la Cox. "Volevo lanciare il telefono dall'altra parte della stanza per la gioia".

"Quella di andare a leggere i commenti, è una mia vecchia e cattiva abitudine", ha aggiunto quando le è stato chiesto di parlare della negatività online. "Mi ci perdo dentro".

In un'altra recente intervista, la Cox ha parlato delle sue speranze per il futuro di Maya e ha rivelato che le piacerebbe vederla unirsi agli Avengers.

"Non mi dispiacerebbe vederla unirsi agli Avengers, ma spero che non torni a New York City", ha spiegato la Cox. "Personalmente spero proprio di no, perché è un posto orribile per lei [con] tutti quei ricordi traumatici che ha avuto crescendo, ora che è in grado di riconnettersi e aprirsi di più con la sua famiglia, e ha capito che non l'hanno mai abbandonata".

L'attrice ha proseguito: "È stata via per tanti anni. Ha ignorato tanti messaggi, telefonate e lettere, ma non appena è tornata in Oklahoma, loro l'hanno voluta di nuovo. Non hanno opposto alcuna resistenza. Questo le fa capire che la sua famiglia le è sempre stata al fianco. Voglio che Maya si ricongiunga con la sua famiglia e che si liberi di New York e di quello che è successo con Kingpin, ma vedremo cosa succederà".