Echo, un attore Marvel ricorda la disastrosa produzione: 'Volevano una specie di Batgirl'

Echo era un disastro prima delle riprese aggiuntive, stando alle parole di Kevin Feige, e ad aggiungere nuovi dettagli sulla serie MCU di prossima uscita è Charlie Brewster, ex controfigura di Charlie Cox (interprete di Daredevi): a quanto pare, l'ipotesi di prendere Echo e nasconderlo sotto il tappeto non era esclusa a priori.

"Beh, diciamo che riesco sempre a cogliere il passaparola" ha dichiarato. "Ho saputo che stavano per renderlo simile a Batgirl, perché non ne erano contenti, perciò si ritrovavano a fare delle riprese aggiuntive e pianificare di mandarlo in onda. Ma penso che potrebbe dipendere dallo sciopero, non ci sono molti contenuti in questo periodo. Quindi... è successa una cosa del genere: 'Ce l'abbiamo fatta'".

Le informazioni sulla trama sono altrettanto scarse, ma sappiamo che Maya Lopez (Alaqua Cox) tornerà nella sua città natale in Oklahoma, così da fare i conti col proprio passato e riconnettersi alle radici native americane. Nel cast figureranno anche Zahn McClarnon (William Lopez), Vincent D'Onofrio (Wilson Fisk/Kingpin) e – appunto – Charlie Cox (Matt Murdock/Daredevil), mentre a dirigere la squadra di registi sarà Sydney Freeland.

Le riprese sono iniziate il 21 aprile 2023 nell'area metropolitana di Atlanta, per poi terminare il 26 agosto dello stesso anno. Come intuibile dalle parole di Bewster, moltissimo lavoro verrà destinato alla fase di post-produzione, nel tentativo di salvare il salvabile e migliorare la qualità del prodotto senza richiedere un investimento altrettanto considerevole. Al momento, la data d'uscita è prevista per il 29 novembre 2023: secondo un rumor, il trailer di Echo potrebbe debuttare al San Diego Comic-Con.