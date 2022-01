Echo, gli autori di Daredevil e The Punisher allo sviluppo del nuovo show Marvel?

Secondo alcune fonti, gli sceneggiatori Ken Kristensen and Dara Resnik (che hanno lavorato rispettivamente alle serie Netflix The Punisher e Daredevil) potrebbero entrare a far parte del team di sceneggiatori di Echo, una delle nuove serie TV del Marvel Cinematic Universe.

Prima che le produzioni dei Marvel Studios sbarcassero sulla piattaforma streaming DisneyPlus, gli eroi sono apparsi sul piccolo schermo in alcune produzioni Netflix come Iron Fist, Luke Cage, Jessica Jones, The Punisher e Daredevil, probabilmente la più acclamata di queste.

Dopo la conferma del ritorno di Charlie Cox nei panni di Daredevil da parte del presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, ecco un nuovo punto di contatto tra le serie Marvel/Netflix e quelle del Marvel Cinematic Universe.

Secondo The Illuminerdi, gli sceneggiatori Ken Kristensen e Dara Resnik entreranno a far parte della writers' room di Echo, la nuova serie del MCU con Alaqua Cox nei panni della protagonista. Il primo ha lavorato alla sceneggiatura di tre episodi di The Punisher, mentre la seconda ha lavorato alla terza (e forse ultima?) stagione di Daredevil. I due si uniranno alla nuova headwriter di Echo, Marion Dayre (Better Call Saul, The Act), reclutata a novembre 2021.

Nel frattempo si susseguono le voci anche sul possibile regista del nuovo show Marvel: stando agli ultimi rumour sulla regia di Echo, infatti, Sydney Freeland potrebbe dirigere uno o più episodi della serie TV su Maya Lopez.

Freeland ha già diretto serie del calibro di The Walking Dead e Grey's Anatomy e ha collaborato in precedenza con il regista MCU Taika Waititi. Inoltre, la regista ha origini Navajo che la renderebbero adatta al ruolo per garantire una buona accuratezza rispetto alla cultura e alle origini del personaggio.