Echo è canonica? Spiegazione della nuova serie MCU

Ora che Loki si sta avvicinando alla fine della seconda stagione, la prossima uscita televisiva dei Marvel Studios sarà Echo, la serie con protagonista Alaqua Cox che nasce dagli eventi di Hawkeye. Lo show fisserà una serie di prime volte per la Marvel, come il fatto che sarà la prima a uscire tutta insieme e sotto il moniker Marvel Spotlight.

Con tutto questo in mente, alcuni commenti di un dirigente della Marvel hanno messo in dubbio che la serie si svolgerà effettivamente nella cosiddetta "sacra linea temporale" del MCU. Durante un evento stampa per Echo, il responsabile dello streaming dei Marvel Studios Brad Winderbaum ha rivelato che qualsiasi progetto distribuito nell'ambito della linea Marvel Spotlight potrebbe essere ambientato in qualche modo lontano dalla canonica continuity.

"Marvel Spotlight ci offre uno spazio per portare sullo schermo storie più concrete e incentrate sui personaggi e, nel caso di Echo, per concentrarsi su una posta in gioco più "street level" piuttosto che sulla continuità del MCU", ha dichiarato Winderbaum durante l'evento.

Sebbene le parole continuità e canone possano spaventare alcuni dei fan della prima ora di Marvel Television, è incredibilmente improbabile che i Marvel Studios producano Echo per poi ambientare la serie al di fuori della Sacra Linea Temporale. Anzi, molti direbbero che il canone è garantito o, al contrario, una mossa del genere sarebbe certamente senza precedenti.

Nel frattempo, la regista di Echo ha elogiato i Marvel Studios per la sua esperienza durante la produzione della serie.

Oltre ad Alaqua Cox nel ruolo di Maya Lopez/Echo e a Vincent D'Onofrio nel ruolo di Wilson Fisk/Kingpin, il cast di Echo comprende Chaske Spencer nel ruolo di Henry, Tantoo Cardinal nel ruolo di Chula, Graham Greene nel ruolo di Skully, Cody Lightning nel ruolo di Cousin Biscuits, Charlie Cox nel ruolo di Daredevil, Devery Jacobs nel ruolo di Bonnie e Zahn McClarnon nel ruolo di William Lopez.

Tutti gli episodi di Echo usciranno contemporaneamente su Disney+ e Hulu il 10 gennaio 2024.