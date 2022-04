Echo, Charlie Cox presto sul set della serie Disney+? Le ultime indiscrezioni

È da tempo ormai che si parla del possibile ritorno di Kingpin e Matt Murdock in Echo, lo spin-off di Hawkeye con protagonista Maya Lopez a.k.a. Alaqua Cox, e adesso arrivano addirittura delle voci sull'imminente presenza di Charlie Cox sul set dello show.

Dato che Vincent D'Onofrio è tornato in Hawkeye come Kingpin, l'ipotesi più gettonata fino ad adesso è che rivedremo il personaggio nel suo spin-off dedicato al personaggio di Echo, con cui Wilson Fisk ha delle forti connessioni personali.

Ma con il cameo di Charlie Cox in Spider-Man e i rumor della sua presenza in altri prodotti futuri del MCU, non stupisce che anche il suo nome continui ad essere periodicamente tirato in ballo un po' da tutti... E in questo caso anche dallo scooper Daniel Ritchman, che sul suo Patreon ci dice che non solo vedremo Cox nella serie Disney+, ma che l'attore dovrebbe iniziare a girare le sue scene già nel mese di maggio.

Ovviamente non si tratta di conferme ufficiali, ma gli scooper come Ritchman hanno già provato in passato di prenderci in casi come questi, quindi non ci resta che attendere e vedere come andrà...

Al momento le riprese di Echo sono già in corso, mentre su Disney+ stiamo vedendo Moon Knight con Oscar Isaac, e a breve arriverà anche Ms. Marvel.