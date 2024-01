Echo, chi è Alaqua Cox? La difficilissima storia della star Marvel

Ci sono storie che meritano di essere raccontate per la loro capacità di essere d’ispirazione: quella di Alaqua Cox, rientra certamente in questa categoria, con l’attrice di Keshena che ha dovuto confrontarsi, nella propria vita, con diversi problemi di salute che ne hanno reso l’esistenza complicata e l’ascesa in Echo ancora più memorabile.

Dopo aver riportato le parole del produttore a proposito del fatto che le serie Marvel Netflix siano canoniche nel Marvel Cinematic Universe, torniamo ad occuparci del nuovo show con protagonista l’attrice che abbiamo già conosciuto in Hawkeye, per sottolineare l’incredibile storia di redenzione che Alaqua Cox può raccontare.

Nata sorda in una riserva per nativi americani, la nuova eroina del Marvel Cinematic Universe ha cercato di superare le proprie difficoltà di salute e di integrazione facendo parte della squadra di basket e di pallavolo della sua scuola. Come se non bastasse, l’attrice ha anche una protesi a una gamba, sebbene non abbia mai voluto rendere noti i motivi che hanno portato all’amputazione dell’arto.

L’opportunità della vita le si è presentata quando la Marvel ha cominciato i casting per il ruolo di una nativa americana sorda: parte ha saputo fare sua e che l’ha resa nota al grande pubblico di appassionati e che ne ha lanciato la carriera in modo definitivo, convincendo la Casa delle Idee a produrre uno show di cui potesse diventare la protagonista assoluta.

Un esempio di tenacia, di accettazione e di sicurezza nei propri mezzi, dunque, e, in attesa di capire come si svilupperà la carriera dell’ancora giovanissima Cox, vi lasciamo a un video che mostra Daredevil in azione in Echo.