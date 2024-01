Echo, Choctaw Nation celebra con un sito l'uscita della serie

Il 2024 sembra essere l'anno giusto per la rappresentazione nativa americana al cinema e in tv. Dopo la vittoria del Golden Globe di Lily Gladstone, è arrivata su Netflix Echo, serie spin off di Hawkeye, che mette al centro le origini native americane del personaggio.

Mentre Echo ha ottenuto finalmente la sua valutazione su Rotten Tomatoes, la serie è stata realizzata con la collaborazione della comunità nativa. Per raccontare un personaggio di questo tipo, così legato ai suoi antenati e alle sue radici, risultava quasi indispensabile avere l'opinione di esperti o, quanto meno, di persone che facessero parte di quella comunità e avessero il background necessario per poterne parlare. La serie ha grandissimi legami con la nazione Choctaw e, proprio per questo motivo, gli episodi sono stati resi disponibili anche nella lingua di appartenenza al gruppo nativo.

Gli autori della serie, fin da subito, hanno lavorato a strettissimo contatto con la Choctaw Nation of Oklahoma. Per promuovere l'uscita della serie, la nazione ha promosso un sito web nel quale raccontare ulteriormente l'importanza della rappresentazione nativa all'interno dello spettacolo. "Fin dall'inizio, esperti di storia, cultura e lingua Choctaw sono stati coinvolti negli incontri su come sarebbero i Choctaw. Questo passo significativo mostra il desiderio dei Marvel Studios di far parte del futuro della rappresentazione dei nativi americani a Hollywood, e Choctaw Nation è orgogliosa di collaborare con lo studio su questo progetto" hanno scritto nel sito.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo la serie, vi consigliamo la nostra recensione dei primi tre episodi di Echo. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!