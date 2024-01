Echo, come sta andando in streaming la nuova serie Marvel? I numeri ufficiali

Negli ultimi anni l'MCU è veramente instancabile, sia sul grande che piccolo schermo non è di certo rimasta con le mani in mano, anzi. Soprattutto da quando sono arrivate le prime produzioni televisive infatti, la Marvel è riuscita ad estendere ancora di più il suo universo. L'ultima arrivata è la serie Echo.

Lo show, uscito negli ultimi giorni sulla piattaforma streaming di Topolino, era senza dubbio uno dei più attesi dell'ultimo periodo. Questo lo si deve specialmente al fatto che sia incentrato su un personaggio strettamente legato al Kingpin, figura diventata iconica grazie al Daredevil di Netflix, ora canonico nell'MCU.

Tuttavia, come sempre capita in questi casi, ci si domandava quale sarebbe stato il riscontro della serie una volta giunta nelle case degli appassionati. Ebbene, ad oggi è proprio evidente come Echo sia un vero successo, su Rotten Tomatoes ha infatti raggiunto il 72%.

Questo progetto rappresenta anche una vera sfida per la casa delle idee, si tratta infatti del primo caso in cui si ha a che fare con dei toni più maturi e violenti rispetto alle altre produzioni di super eroi, i cui canoni sono a noi ormai ben noti.

