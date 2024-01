Echo, come cambiano i poteri di Maya Lopez rispetto ai fumetti?

Echo, ovvero Maya Lopez, è l'ultimo personaggio ad unirsi al roaster del Marvel Cinematic Universe con una serie tutta sua disponibile da oggi in streaming su Disney+. Come già molti altri personaggi, anche quest'ultimo ha subito delle modifiche nel passaggio dal materiale di partenza all'adattamento in live-action. Vediamo insieme quali sono.

Nei primi tre episodi di Echo, seguiamo il viaggio e il passaggio di Maya dall'infanzia all'essere un'importante subalterna di Wilson Fisk / Kingpin (Vincent D'Onofrio), fino alla speranza di prendere il controllo dell'intera operazione di Fisk dopo la sua apparente morte nel finale della serie Hawkeye.

Per mettere in atto il suo piano, Maya torna nella sua città natale in Oklahoma, riallacciando i rapporti con alcuni dei suoi amici e familiari lontani e sabotando una delle spedizioni di Fisk. Durante l'intero processo, le mani di Maya iniziano a brillare nei momenti chiave e può vedere visioni di altre donne sparse nella storia.

Durante il percorso, Maya scopre di essere una discendente di Chahta, la "Prima Choctaw", che aiutò la tribù a trasformarsi per la prima volta in forma umana, eoni fa. È implicito - ma poi confermato nell'episodio 5 - che il ritorno a casa e la riconnessione con le sue radici abbia contribuito a risvegliare i poteri di Maya, permettendole di essere essenzialmente una "eco" letterale dei suoi vari antenati nel corso della storia, da qui l'alias del personaggio. Leggete le nostre prime impressioni su Echo, nel frattempo.

Questa versione dei suoi poteri è molto diversa da quella che Maya Lopez ha nei fumetti, dove è in grado di imitare lo stile di combattimento di chiunque altro. Sebbene una versione di questo potere sia utilizzata anche da altri personaggi dei fumetti, come Taskmaster, l'approccio di Echo permette di ottenere qualcosa di completamente unico.

"Ovviamente è diverso dai fumetti", ha spiegato Cox in una recente intervista, parlando del nuovo potere di Maya. "E sono davvero orgogliosa di avere un regista indigeno e persone indigene anche dietro la macchina da presa, per poter contribuire a rendere il potere del supereroe culturalmente accurato e rappresentato, ed è un superpotere decisamente diverso da quello che siamo abituati a vedere. Sono quindi orgogliosa di questo e penso che sarà molto unico e speciale anche per il pubblico".

