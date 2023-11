Echo, cos'era successo a Kingpin sul finale di Hawekeye?

Pochi ritorni erano attesi in casa Marvel quanto quello di Wilson Fisk: il personaggio interpretato da Vincent D'Onofrio già nell'indimenticato Daredevil targato Netflix aveva finalmente deciso di far felici i propri fan saltando fuori durante Hawkeye... Solo per poi eclissarsi altrettanto velocemente?

Il trailer di Echo rilasciato in queste ore sembra averci tolto ogni dubbio: Kingpin è vivo e vegeto e combatte insieme a noi (o forse non proprio!), a dispetto di quanto il finale della serie con Jeremy Renner avrebbe voluto (ma in fondo neanche provandoci con troppo impegno) farci credere: in pochi, infatti, erano cascati nel tranello dei Marvel Studios.

Come probabilmente ricorderete, durante gli ultimi istanti di Hawkeye Kingpin veniva sparato proprio da Maya, desiderosa di vendetta dopo aver visto il temibile boss uccidere suo padre: una sequenza che avrebbe potuto far pensare alla prematura morte del nostro Wilson, ma che in realtà aveva ben poche speranze di esser presa sul serio da questo punto di vista.

Il fatto che la morte di un personaggio così importante avvenga fuori campo sarebbe in effetti un'assoluta novità per una serie di questo tipo, senza contare il poco minutaggio riservato a un villain tanto importante: insomma, qualcuno aveva davvero dei dubbi? Fatecelo sapere nei commenti!