Echo, data d'uscita: lo spin-off di Daredevil sarà la prima serie MCU da binge-watching!

Oltre all'annuncio della data d'uscita di Loki 2, attesa seconda stagione della serie tv MCU con Tom Hiddleston, i Marvel Studios in queste ore hanno doppiamente sorpreso i propri fan con un duplice annuncio riguardante Echo, la serie tv spin-off di Hawkeye e Daredevil: Born Again.

La serie ha ottenuto una data d'uscita ufficiale fissata al 29 novembre prossimo, ma l'annuncio è arrivato insieme ad un'importante sottolineature del presidente dei Marvel Studios in persona, Kevin Feige: parlando con Deadline, infatti, il produttore ha rivelato che Echo uscirà su Disney+ con tutti gli episodi disponibili al lancio, diventando di fatto la prima serie del Marvel Cinematic Universe targata Marvel Studios a seguire il modello di binge-watching tanto caro al servizio di streaming concorrente Netflix.

"In Occhio di Falco, i fan hanno incontrato per la prima volta Maya Lopez, un nuovo personaggio del Marvel Cinematic Universe interpretato dall'attrice Alaqua Cox", ha detto Feige. "Maya tornerà per vendicarsi in Echo, una serie limitata partorita da un incredibile team di scrittori, registi e membri del cast indigeni. E per la prima volta per la nostra saga, tutti gli episodi usciranno in contemporanea il 29 novembre".

Ricordiamo che Echo non sarà solo un sequel spin-off dei fatti raccontati in Hawkeye, ma allo stesso tempo anche uno spin-off prequel di Daredevil: Born Again, dato che nel corso degli episodi della serie i fan rivedranno anche Vincent D'Onofrio nei panni di Wilson Fisk/Kingpin e Charlie Cox in quelli di Matt Murdock/Daredevil.

