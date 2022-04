Echo, Devery Jacobs entra nel cast della serie MCU

La star di Reservation Dogs, Devery Jacobs, è l'ultimo innesto nel cast della serie MCU, Echo. Lo show avrà come protagonista Alaqua Cox nei panni di Maya Lopez, alias Echo, già apparsa in Hawkeye. Deadline conferma che Jacobs sarà una delle protagoniste dello show, interpretando un personaggio 'volitivo e resiliente' di nome Julie.

Devery Jacobs è nota per il ruolo di Elora Danan nella serie Reservation Dogs di Taika Waititi e Sterlin Harjo.

Nella seconda stagione l'attrice è entrata a far parte del team di sceneggiatori, recitando come co-protagonista.



L'attrice ha confermato la sua partecipazione a Echo con un post su Twitter. Alaqua Cox è entusiasta di Echo e di essere già protagonista di una serie Marvel. Maya in Hawkeye gioca un ruolo importante; è una ragazza sorda con una protesi alla gamba ma ciò non le impedisce di imparare a a scuola leggendo il labiale del suo insegnante e prendendo lezioni di autodifesa. Un'anziana Maya Lopez scopre che suo padre è stato ucciso da Ronin, l'alter ego di Clint Barton/Occhio di Falco nel salto temporale durato 5 anni di Avengers: Endgame.



Maya ha tentato di vendicare suo padre uccidendo Ronin ma Clint le ha rivelato che suo zio, Wilson Fisk/Kingpin, ha orchestrato gli eventi che hanno portato alla scomparsa di suo padre.

L'annuncio della serie è stato ufficializzato proprio durante la messa in onda di Hawkeye. Le riprese di Echo sono iniziate pochi giorni fa.