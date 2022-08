Echo: finite le riprese per la serie Marvel con Maya Lopez, Kingpin e Daredevil

A qualche settimana dall'arrivo online delle nuove foto con Kingpin dal set di Echo, la protagonista della nuova serie Marvel Studios Alaqua Cox ha annunciato la conclusione delle riprese principali.

Al momento non ci sono dettagli aggiuntivi, ma come potete vedere dall'immagine in calce all'articolo l'interprete di Maya Lopez in queste ore ha condiviso sulle sue Storie di Instagram lo screen di un messaggio inviato a suo padre, nel quale annuncia che le riprese di Echo sono terminate.

La serie live-action vedrà Alaqua Cox riprendere il ruolo di Maya Lopez/Echo, una supereroina sorda e nativa americana che ha debuttato per la prima volta sullo schermo nella serie Hawkeye. Insieme a lei nella prossima serie tv MCU ci saranno anche Vincent D'Onofrio nei panni di Wilson Fisk/Kingpin, già rivisto sempre in Hawkeye, e Charlie Cox nei panni di Matt Murdock/Daredevil, il cui ritorno sul piccolo schermo, dopo il cameo in Spider-Man: No Way Home ma prima del debutto della nuova serie Daredevil Born Again, è atteso anche per i prossimi episodi di She-Hulk. Fanno parte del cast di Echo anche Zahn McClarnon nei panni di William Lopez e Devery Jacobs nei panni di Julie, oltre a Graham Greene, Chaske Spencer, Tantoo Cardinal e Cody Lightning in ruoli attualmente sconosciuti.

In base alla presentazione della Saga del Multiverso dei Marvel Studios, Echo non ha ancora una data d'uscita ma è prevista per l'estate 2023. Rimanete sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.