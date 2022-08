Echo, le foto dal set rivelano il ritorno del Kingpin di Vincent D'Onofrio?

Mentre qualche tempo fa è stato annunciato il cast della serie Marvel Echo, lo spin-off di Hawkeye, i fan dovevano ancora constatare con i propri se questo comprendesse anche Daredevil e Kingpin. Adesso però sarebbero trapelate dal set delle foto con Vincent D'Onofrio...

Dopo il ritorno di Wilson Fisk a.k.a. Kingpin in Hawkeye e di Matt Murdock alias Daredevil in Spider-Man: Far From Home, i fan non vedevano l'ora di scoprire se questi due personaggi fossero tornati in pianta stabile nel MCU.

E se per Charlie Cox abbiamo avuto una risposta più che convincente, vista anche la sua partecipazione a serie come Freshman Year e She-Hulk, e addirittura un nuovo progetto Disney+ a lui dedicato con la serie reboot Daredevil: Born Again, su Vincent D'Onofrio abbiamo avuto meno annunci plateali, al massimo indiscrezioni.

Sembrava tuttavia improbabile non rivederlo almeno nella serie tv di Echo con Alaqua Cox, e infatti eccolo qui sul set dello show, dove pare siano state queste foto che trovate anche in calce alla notizia (e tagliate in modo tale da non rischiare alcuno spoiler, ci tiene a precisare il proprietario dell'account Atlanta Filming).

E voi, cosa vi aspettate da Echo? Cosa vorreste vedere nella serie di Disney+? Fateci sapere nei commenti.