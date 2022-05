Echo: in una nuova foto dal set scopriamo il logo ufficiale della serie Marvel!

Le riprese di Echo sono iniziate da poco, e le prime immagini dal set ci fanno già dare un'occhiata alla Maya Lopez di Alaqua Cox. Adesso, un'ultima foto pubblicata dalla sceneggiatrice Marion Dayre, ci mostra il nuovo logo ufficiale di Echo!

In verità una prima versione di quest'ultimo era stata pubblicata durante il Disney+ Day, e presentava un design molto vicino a quello dei fumetti, che ha mantenuto una grande semplicità. Tuttavia quel primo logo si è evoluto, fino ad ottenere il suo unico stile. Sembra infatti che nel carattere scelto nell'ultima versione ci sia molto delle caratteristiche della serie e del personaggio, ma non è detto che questo logo non possa cambiare ancora una volta finita la produzione. Se siete curiosi di dare un'occhiata potete guardare il post in fondo all'articolo.

Nell'immagine pubblicata da Dayre, che inquadra il ciak, oltre al logo vediamo anche la regia, firmata da Sydney Freeland, chi è in camera, Kira Kelly, e il nome della produzione, che è Solidarity, ma non ci vengono date altre informazioni.

Ora, mentre arriva la trama ufficiale di Echo, i fan restano in attesa di maggiori aggiornamenti, nella speranza di ricevere altre foto dal set, per dare un'occhiata ai personaggi e scoprire se alcuni attesissimi attori saranno presenti nello show.