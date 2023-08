Echo, guai per la serie Marvel con Daredevil? Disney la esclude dal calendario uscite

The Walt Disney Company ha organizzato una conferenza sugli utili per discutere i risultati finanziari del terzo trimestre della società e tra gli show presentati nel corso dell'evento la grande assente è stata Echo. Mentre Ahsoka e Loki erano presenti nell'elenco degli show, la serie televisiva con Alaqua Cox è stata esclusa.

Un'assenza strana o un semplice errore marchiano? A questo punto è praticamente scontato che Disney decida di far slittare la serie al 2024 per avere un contenuto in più da proporre in seguito agli scioperi di sceneggiatori e attori che in queste settimane stanno tenendo in scacco Hollywood. Nel frattempo, è stato svelato il villain di Echo?



Il produttore Stephen Broussard a febbraio aveva dichiarato:"La produzione di Echo sta andando molto bene. È molto diverso parlare di Licantropus, è una cosa molto diversa. Non voglio dire troppo perché non si sa ancora nulla di questo ma è molto con i piedi per terra, e anche molto spirituale in modi che sono nuovi per noi. Alaqua [Cox] come protagonista è incredibilmente convincente. Mi è difficile pensare a qualcosa di simile al di fuori dell'ambito dell'MCU, per non parlare di quello che abbiamo fatto qui. Rimanete sintonizzati per maggiori novità su questi progetti".



Echo doveva uscire il 29 novembre su Disney+ ma probabilmente slitterà al 2024. Scoprite tutto quello che c'è da sapere su Echo, la nuova attesa serie del Marvel Cinematic Universe con protagonista Alaqua Cox.