Echo: per Kevin Feige la serie Marvel era 'un disastro' prima delle riprese aggiuntive

Secondo quanto riportato dal noto insider Jeff Sneider nel corso del suo podcast The Hot Mic, dopo le riprese principali di Echo Kevin Feige riteneva che la serie così com'era stata consegnata fosse "impubblicabile" e che quindi sarebbero state necessarie delle ingenti riprese aggiuntive. Ricordiamo che la data d'uscita di Echo è stata confermata.

Ecco quanto raccontato da Sneider nel suo podcast: "Ho sentito dire che lo show è stato afflitto da numerosi problemi durante la produzione e che era un disastro e che andava così male che hanno praticamente dovuto girare di nuovo l’intera serie. Mi è stato detto che in origine avevano girato otto episodi e Kevin Feige pensava che non fosse pubblicabile così com'era, quindi hanno parlato di ridurlo a quattro o sei episodi in post-produzione. Ma poi hanno finito per girarlo di nuovo, quindi la mia fonte non sapeva in realtà quanti episodi saranno in totale. Ma a quanto pare, prima delle riprese aggiuntive, Kevin non era affatto contento".

Di recente, è stato svelato in quanti episodi di Echo apparirà Daredevil, ancora interpretato da Charlie Cox prima del suo ritorno nella serie solista Daredevil: Born Again.

Echo vedrà il ritorno di Alaqua Cox, che riprende il ruolo di Maya Lopez dopo il debutto in Hawkeye dello scorso anno, in cui si rivelava che Maya aveva una lunga storia con il Kingpin di Vincent D'Onofrio. Oltre a D'Onofrio e Cox, nel cast troveremo anche Zahn McClarnon (Fargo), Devery Jacobs (Reservation Dogs), Cody Lightning, Chaske Spencer, Tantoo Cardinal e Graham Greene.

Nei fumetti Marvel, Echo - la figlia adottiva di Kingpin - è una nativa americana sorda che possiede la capacità di copiare perfettamente i movimenti altrui, oltre a essere un'abilissima artista marziale e acrobata.

Marion Dayre è la sceneggiatrice principale della serie, nata come spin-off di Hawkeye. Tra gli sceneggiatori figurano anche Bobby Wilson, Rebecca Roanhorse, Shoshannah Stern, Josh Feldman, Kaitlyn Jeffers, Steven Paul Judd, Jason Gavin, Ken Kristensen, Dara Resnik e Jessica Mecklenburg.