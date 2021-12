Echo: Kingpin, Daredevil e Hawkeye, ecco come Marvel ha preparato il terreno allo spin-off

Il finale di Hawkeye ha piantato tantissimi semi per Echo, nuova serie dei Marvel Studios in arrivo sulla piattaforma di streaming on demand che sarà incentrata su Maya Lopez, personaggio interpretato da Alaqua Cox nello show con Jeremy Renner ed Hailee Steinfeld.

Nell'ultima puntata di Hawkeye, infatti, Maya arriva alla resa dei conti con Kazi e Wilson Fisk/Kingpin, segretamente responsabili della morte di suo padre. L'episodio è stato caratterizzato da diversi showdown, che hanno concluso gli archi narrativi di Clint Barton, Kate Bishop, Yelena Belova ed Eleanor Bishop, e la mancanza di una vera scena post-credit significa che tutto il setup per Echo è stato mostrato nel corso dell'episodio finale e durante tutta la narrazione di Hawkeye.

Nelle precedenti puntate, infatti, Hawkeye ha ben impostato il ruolo di Echo nel MCU e la sua storia: sebbene Clint abbia fisicamente ucciso il padre di Maya durante il suo periodo di attività come Ronin, infatti, lo stesso Avenger ha svelato alla ragazza che ad assordarlo fu nientemeno che Kingpin, che voleva liberarsi del padre di Maya. In questo modo, Echo è stata allevata da Kingpin per anni, rendendo geloso il suo 'collega' Kazi, che nella puntata finale ha svelato a Maya i suoi veri sentimenti di falso amico.

Dopo aver eliminato Kazi, che ha deciso di affrontare Maya all'ultimo sangue, la futura protagonista di Echo ha avuto un faccia a faccia anche con suo "zio" Wilson Fisk. La scena, che si è risolta con un colpo di pistola sparato da Maya ai danni di Kingpin, nella puntata finale di Hawkeye è stata lasciata saggiamente off-screen (gli spettatori hanno solo udito lo sparo), cosa che ovviamente fa pensare che Kingpin ritornerà.

I fan dei fumetti del resto avranno colto la citazione: la scena mostrata in Hawkeye rispecchia quasi perfettamente la resa dei conti Echo/Kingpin nei fumetti, quando in Daredevil (Vol. 2) #15 Echo spara a Wilson Fisk in testa per vendicarsi di suo padre. Kingpin però in quell'occasione sopravvisse all'attacco, con le ferite che gli causarono una momentanea perdita della vista. Considerato che i Marvel Studios si sono presi la briga di riportare Vincent D'Onofrio nei panni di Kingpin, è improbabile che il personaggio abbia concluso il suo ruolo nel MCU e anzi il finale di Hawkeye lo mette ancora di più sulla traiettoria dello spin-off dedicato a Echo.

E' facile immagine infatti che Kingpin adesso voglia a sua volta vendicarsi di Echo, che potrebbe aver bisogno di qualche aiuto per affrontarlo: non a caso anche Charlie Cox è tornato come Matt Murdock nel MCU, e secondo le indiscrezioni Daredevil comparirà in tre nuovi progetti dei Marvel Studios, con Echo ovviamente pronto ad accoglierlo.

Secondo voi come proseguirà la storia di questi tre personaggi? Ditecelo nei commenti.