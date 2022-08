Echo: Kingpin ha un nuovo look nelle ultime foto dal set della serie Marvel

Soltanto qualche giorno fa, alcune foto dal set di Echo hanno confermato il ritorno di Kingpin, e adesso delle nuove immagini rivelano che il cattivo avrà un look tutto nuovo per l'occasione.

Si era già parlato di un ritorno del personaggio interpretato da Vincent D'Onofrio nel MCU, in particolare nella nuova serie dedicata a Daredevil, Born Again, sulla quale la Marvel sta già lavorando. L'inserimento in altri prodotti, come Echo appunto, sembra ora porre le basi per quello che si diceva essere un futuro impegnativo per il villain: molti pensano infatti che Kingpin sarà il grande cattivo della Fase 5 del MCU.

Nelle foto dal set di Echo, rivediamo il personaggio che sfoggia un iconico look, che prevede un gilet bianco e una camicia nera. Negli scatti D'Onofrio sembra concentrato mentre i lavori proseguono sul set, che si trova ad Atlanta.

Come molti ricorderanno Fisk era già tornato in Hawkeye, dove era il leader della Tracksuit Mafia. Dato che il personaggio è stato apparentemente ucciso nel corso dello show, non è chiaro se la sua apparizione in Echo avverrà tramite flashback o se la produzione stia adattando un'altra storia dai fumetti legata a Kingpin. Staremo a vedere. Intanto potete dare un'occhiata a Vincent D'Onofrio sul set dello show nelle foto che troverete in fondo all'articolo!