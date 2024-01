Echo ha un legame (quasi) insospettabile con Gli Eterni: ecco quale

I cinque episodi della serie Marvel Echosono usciti sulle piattaforme Disney+ e Hulu, e le prime https://serial.everyeye.it/notizie/marvel-echo-promosso-bocciato-online-prime-recensioni-serie-mcu-687749.htmlnon si sono fatte attendere. Ma c'è un legame tra la serie tv e il film Gli Eterni: scopriamo quale.

Echo ha come protagonista Maya Lopez (interpretata da Alaqua Cox): il personaggio di Maya è sordo, così come quello di Makkari (Lauren Ridloff) de Gli Eterni. Proprio il marito di Ridloff, Douglas, ha lavorato come consulente ASL (American Sign Language) sul set di Echo. Lauren si è già espressa in un'intervista con ComicBook del 2021 sull'esperienza di lavoro con suo marito: "In realtà, non mi sono occupata di tutta la parte creativa da sola. Ho lavorato con un consulente ASL che è stato portato sul set, e quel consulente era il realtà mio marito. Quindi Makkari, il motivo dietro quel segno, da dove proviene, non so se potete notarlo nel film, ma lei indossa questi splendidi orecchini. E quindi il segno inizia dalle sue orecchie. E poi il segno significa veloce, sfreccia, fai in fretta. E abbiamo incorporato in questo modo due caratteristiche del personaggio. Adesso voglio dirvi un piccolo segreto. Anche il segno che traduce il nome di mio marito inizia dal viso e va verso giù. Il suo nome è Douglas. Dunque si è trattato anche di un omaggio a mio marito".

Durante una conferenza stampa per Echo, anche la regista e produttrice esecutiva Sydney Freeland si è espressa sull'importanza di rappresentare la comunità sorda e la nazione Choctaw dell'Oklahoma: "L'autenticità penso sia partita dagli sceneggiatori, è un approccio duplice. Dovevamo avere questa rappresentazione dei nativi americani. Era necessaria. E dovevamo avere dei rappresentanti della comunità sorda. Anche questo era necessario. Quindi siamo partiti dai nostri autori. E poi credo che abbiamo tentato di mantenere quell'energia, avevamo persone native americane sia dietro le quinte che di fronte alla macchina da presa". Anche l'attrice protagonista Alaqua Cox si è detta fiera di poter rappresentare tre comunità diverse in Echo.