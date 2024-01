Echo, Marvel già a lavoro sulla prossima apparizione di Maya Lopez nel MCU

La serie Echo è solo l'ultima delle produzioni MCU ad approdare sulla piattaforma di streaming Disney+, ma il suo successo è già una certezza ormai visto l'enorme riscontro che ha avuto a poche ore dal suo arrivo nelle case di tutti gli abbonati. Indubbiamente quindi, il personaggio ed il suo universo hanno del potenziale.

Ecco che quindi ai Marvel Studios sembra non stiano affatto perdendo tempo, e con l'intenzione di sfruttare a pieno il personaggio starebbero già pensando a quale altra occasione potrebbe essere quella giusta per riportare in scena Maya Lopez.

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, l'azienda vuole fare di più con Echo, e starebbe quindi "sviluppando nuove idee" in merito.

Durante una recente intervista con Deadline, Alaqua Cox ha dichiarato: "Spero solo che non torni a New York, davvero. Credo sia un posto orribile, in cui tutti i suoi peggiori ricordi ritornano a galla. Ormai ha capito che può tornare dalla sua famiglia, in Oklahoma. Mi auguro si sia sbarazzata per sempre di ciò che le è successo e di tutto quello che riguarda Kingpin, ma vedremo cosa accadrà".

Voi che ne pensate? In quale contesto vi piacerebbe ritrovare questo insolito personaggio nel futuro dell'MCU? In attesa di saperne qualcosa di più, ecco la nostra recensione di Echo.