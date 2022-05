Echo, i Marvel Studios svelano il cast della serie con Alaqua Cox

Tantissime novità in arrivo dai Marvel Studios sulle future uscite televisive: oltre al trailer ufficiale di She-Hulk, arrivano aggiornamenti anche sul cast di Echo, lo show sulla Maya Lopez interpretata da Alaqua Cox della quale abbiamo visto proprio pochi giorni fa una prima immagine ufficiale!

Mentre hanno ormai preso il via le riprese sul set di Echo, Marvel ha rivelato il cast di quello che sarà a tutti gli effetti uno spin-off della serie di fine 2021, Hawkeye, che andrà a espandere il sottobosco criminale del Marvel Cinematic Universe.

Al fianco di Alaqua Cox nei panni della protagonista, ci saranno Chaske Spencer, già noto per aver interpretato il licantropo Sam Uley nei film della saga di Twilight, gli attori canadesi Tantoo Cardinal e Graham Greene che hanno già condiviso il set in pellicole come Balla coi lupi e I Segreti di Wind River, Cody Lightning e infine Zahn McClarnon, già apparso in Hawkeye nel ruolo di William Lopez. A loro si aggiunge un nome già annunciato nei giorni scorsi: Devery Jacobs sarà Julie in Echo.

Nelle scorse ore, i Marvel Studios hanno ufficializzato anche la trama di Echo: "In esclusiva su Disney+ nel 2023, il racconto delle origini di Echo ritrova Maya Lopez, la cui condotta spietata a New York la segue anche nella sua città natale. La ragazza deve affrontare il suo passato, ricollegarsi alle sue radici native americane e riscoprire il significato di famiglia e comunità se vuole sperare di riuscire ad andare avanti".

Il focus si sposta dunque dalla New York degli eventi di Hawkeye alla città natale di Maya Lopez. Dunque, che fine hanno fatto Kingpin e Daredevil? Vedremo davvero Charlie Cox e Vincent D'Onofrio nella serie spin-off attesa nel 2023? Al momento non c'è nessuna conferma, ma data la rilevanza di Wilson Fisk nella vita della protagonista, potrebbe avere senso vederlo anche in questo show.