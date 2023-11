Echo, novità sulla trama e il ruolo di Daredevil: i fan della serie Netflix impazziranno

Dopo la pubblicazione della nuova foto di Echo, sono emerse in queste ore alcune indiscrezioni relative alla trama della prossima serie tv del Marvel Cinematic Universe, in particolare per quanto riguarda il ruolo del Daredevil di Charlie Cox.

Anzitutto spazio al famoso insider Can we get some toast, che anticipa Echo come una serie tv brutale e 'spezza-ossa': nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, si legge che "la serie esplorerà i retroscena della relazione padre-figlia tra Maya e Kingpin e faranno luce su questa dinamica da quando lei era bambina fino a dopo gli eventi di Occhio di Falco, con Wilson Fisk oggi accecato da un occhio, mentre Maya dovrà fare i conti con ciò che è diventata" a causa di questa relazione.

Inoltre, il noto scooper Cryptic HD Quality, specializzato nel rendere note le date d'uscita dei trailer e le durate esatte dei film, ha svelato anche che la serie includerà diversi flashback drammatici, come un tragico incidente d'auto sulla morte della madre di Maya e i legami del suo vero padre con Kingpin, re rivelerà anche il passato di Echo con Daredevil: a proposito del ruolo del Matt Murdock di Charlie Cox nella prossima serie tv del Marvel Cinematic Universe, Cryptic fa sapere che la scena di Daredevil in Echo sarà un combattimento in piano sequenza che renderà omaggio al famoso 'marchio di fabbrica' della serie tv Netflix, che nelle sue stagioni ha sempre incluso una lunga sequenza di battaglia realizzata tramite una sola inquadratura. Da notare che il reboot produttivo di Daredevil: Born Again è stato voluto da Kevin Feige per far assomigliare la serie MCU a quella originale di Netflix, dunque è probabile che le atmosfere crude e realistiche di Echo daranno ai fan un assaggio di ciò che la Marvel sta preparando per in Born Again.

Echo arriverà il 10 gennaio con tutti gli episodi disponibili contemporaneamente su Disney.