Echo, il nuovo, adrenalinico video ci ricorda l'uscita domani su Disney+

La giornata di domani non solo sancirà il debutto in streaming di Echo, la prima serie del Marvel Cinematic Universe di questo 2024 appena iniziato, ma sarà anche la prima volta che i Marvel Studios decidono di distribuire in maniera integrale l'intera stagione sulla piattaforma digitale, alla maniera di Netflix in pratica. Intanto, una nuova clip.

Quello che ci viene presentato nella nuova clip ufficiale è un piano-sequenza di circa 40 secondi in cui vediamo Maya impegnata in una scazzottata con alcuni scagnozzi sconosciuti. Possiamo apprezzare da subito il carattere violento e il tono sospeso tra il serio e la tipica ironia di casa Marvel.

Il prossimo grande supereroe del Marvel Cinematic Universe è anche un superumano. Non può sparare raggi laser dagli occhi, produrre boom sonici con la mente o inseguire i cattivi attraverso il multiverso. L'eroe è invece Maya Lopez/Echo, una donna nativa americana che diventa il capo della gang di strada newyorkese Tracksuit Mafia sotto la tutela del signore del crimine Kingpin, pur essendo sorda e dotata di una protesi alla gamba.

Il superpotere di Echo? La capacità umana di adattarsi. Maya affronta la sua sordità affinando le sue capacità di osservazione, tanto da poter guardare una mossa di arti marziali e imitarla all'istante, diventando così una combattente letale. Scoprite le prime reazioni a Echo da parte della critica online.

Parlando dell'approccio alla serie, il produttore Sydney Freeland ha spiegato: "La storia ha dettato il nostro approccio. Provenendo dal mondo di Hawkeye, Maya è una cattiva, quindi, dal punto di vista del tono, volevamo basarci su questo. Non so se posso dirlo, ma adoro il Daredevil di Netflix. È fantastico. Volevamo anche mostrare con forza che queste persone nel nostro show sanguinano, muoiono, vengono uccise e ci sono conseguenze reali. Non è in gioco il destino dell'universo, perché una volta che ci si allarga così tanto, si può perdere un po' di vista il punto. E così, questo ha dettato il tono del nostro show".

Come detto, tutti gli episodi di Echo saranno disponibili in streaming su Disney+ già da domani 10 gennaio.