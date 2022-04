Echo, partono le riprese: ci saranno anche Charlie Cox e Vincent d'Onofrio?

Differentemente da quanto riportato in precedenza, sembra che le riprese di Echo prenderanno il via nella giornata di oggi e non il 25 aprile come segnalato. La nuova serie del Marvel Cinematic Universe sarà uno spin-off incentrato interamente sul personaggio di Maya Lopez interpretato da Alaqua Cox, che aveva fatto il suo esordio in Hawkeye.

Maya Lopez/Echo è stata introdotta in Hawkeye e si è rivelata essere la nipote di Wilson Fisk aka Kingpin, che è apparso nello show facendo gioire i fan di tutto il mondo, entusiasti di poter rivedere il personaggio interpretato magnificamente da Vincent D'Onofrio. Charlie Cox è successivamente apparso in un cameo in Spider-Man: No Way Home con Tom Holland, nel ruolo di avvocato di Peter Parker.

Secondo le ultime indiscrezioni, proprio Kingpin e Daredevli potrebbero apparire in Echo, visto anche il passato della protagonista, strettamente legato al primo di questi due personaggi. Mentre sappiamo ancora poco al riguardo, è possibile che i risvolti del finale di Hawkeye abbiano spianato la strada a un ritorno di Kingpin proprio nella serie con protagonista Alaqua Cox. A rispondere all'indiscrezione è stato lo stesso D'Onofrio, che si è detto speranzoso in merito: "Credo che sarebbe grandioso. Ricordo i fumetti, erano tra i miei preferiti, con il rapporto padre-figlia che si era instaurato tra lui e Maya. Mi piacerebbe tantissimo poter portare sullo schermo quelle pagine" aveva detto.

Dopotutto, non sappiamo quale è stato davvero il destino di Kingpin nell'ultimo episodio di Hawkeye, e ad ogni modo, chi dice che non potrebbe apparire in dei flashback di Echo o scene simili? Infine, la regista di Reservation Dogs e Fear The Walking Dead Sydney Freeland dovrebbe essere dietro la macchina da presa di Echo, se non per tutti gli episodi almeno per alcuni di essi.