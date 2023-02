Echo, un post di Alaqua Cox suggerisce la finestra di uscita della serie MCU

Che la star protagonista di Echo Alaqua Cox abbia anticipato - volontariamente o meno - la possibile finestra di uscita per la serie Disney Plus? Sembrerebbe di sì, stando a un suo recente post pubblicato su Twitter.

Così scrive l'attrice: "Può ottobre sbrigarsi ad arrivare?", per poi aggiungere l'emoji di un volto che si scoglie; ma alla domanda di un utente "Echo uscirà a ottobre?", la sua risposta è ben più riservata: due emoji con le labbra serrate da un lucchetto.

Tuttavia, il sito ufficiale dei Marvel Studios indica che la finestra di uscita coincide non con ottobre, bensì con l'estate 2023: probabilmente le parole di Cox (più recenti) aggiornano nuovamente le tempistiche, perché una dinamica simile non è certo senza precedenti: la serie era in lavorazione nel 2022, per poi essere rimandata dal creatore Marion Dayre. In molti hanno ipotizzato una posticipazione di Echo al 2024 per farla uscire a ridosso di Daredevil Born Again, ma alcuni problemi di produzione, e in particolare durante le riprese, suggeriscono che la scelta non sia del tutto volontaria.

Ecco la sinossi ufficiale: "In streaming esclusivamente su Disney, la storia delle origini di Echo rivisita Maya Lopez, il cui comportamento spietato nella città di New York la raggiunge nella sua città natale. Deve affrontare il suo passato, riconnettersi con le sue radici native americane e abbracciare il significato di famiglia e comunità, se spera di andare avanti". A dirigere la serie saranno Sydney Freeland e Catriona McKenzie, mentre tra i produttori esecutivi figurano Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso e Brad Winderbaum.

Sembrerebbe che dovremo attendere ancora qualche mese prima di assistere alla storia; comunque, la qualità del prodotto ripagherà l'attesa: Vincent D'Onofrio elogia Alaqua Cox di Echo per la sua performance fenomenale.