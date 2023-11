Echo si potrà vedere anche senza conoscere l'MCU? La regista conferma!

Tendiamo sempre a dare per scontata, quando si tratta di franchise come il Marvel Cinematic Universe, la necessità di stare al passo con ogni singola uscita della saga per poter godere dei suoi nuovi capitoli, cinematografici o televisivi che siano: Echo, però, sembra intenzionata a infrangere questa legge.

La serie nella quale incontreremo nuovamente il Daredevil di Charlie Cox sarà infatti, secondo la regista e produttrice esecutiva Sydney Freeland, qualcosa di quasi completamente indipendente rispetto al resto dei film e delle serie Marvel, e come tale dovrebbe risultare godibile anche a coloro che non hanno una grande preparazione in materia.

"Sì, la nostra speranza è che non vi serva aver visto nessuna serie Marvel prima di questa, ovviamente dobbiamo cercare di trovare velocemente il nostro posto nell'MCU, ma vogliamo seguire un nostro percorso. È dura perché io ho visto un sacco di roba, sono preparatissima su Hawkeye. È qualcosa di cui sono davvero consapevole, ma speriamo davvero che non ci sarà da aver visto altro per vedere Echo" sono state le sue parole.

E voi, cosa ne dite? Pensate che sia possibile godere di una serie Marvel senza avere la preparazione necessaria? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate il trailer ufficiale di Echo.