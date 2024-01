Echo, le prime reazioni parlano di uno show 'brutale e violento'

Quando mancano solo poche ore al debutto ufficiale in streaming su Disney+ di Echo, la serie incentrata interamente sul personaggio di Maya Lopez, il cui debutto nel MCU è avvenuto nel corso della serie Hawkeye, sono arrivate online le prime reazioni della critica, che ha già avuto modo di vedere alcuni episodi. Vediamo se la serie è top o flop.

Come ci si aspettava e anche in base alla direzione presa dal marketing della serie, molti critici stanno sottolineando il tono adulto dello show come una novità per il Marvel Cinematic Universe. Distinguendosi dal resto del MCU, altri applausi sono arrivati per Alaqua Cox e Vincent D'Onofrio per i loro ruoli di Echo/Maya Lopez e Kingpin. Altri hanno apprezzato il fatto che si tratti di una storia incentrata sui personaggi e su scala ridotta, come evidenziato anche dalla nuova etichetta Marvel Spotlight.

"Dal punto di vista tematico, questo show è una sorta di esplorazione del trauma, di come lo affrontiamo, di come ci colpisce, di come lo influenziamo, di come influenza coloro che ci circondano", aveva detto in precedenza Sydney Freeland, regista di Echo, parlando dello show.

"Il tema dello show è questa storia incentrata sulla strada, stiamo operando un po' più a livello di strada. Non ci sono esplorazioni o storie cosmiche. Non è in gioco il destino dell'universo. È il destino di una famiglia. E quello che vedremo è l'inizio dell'origine non solo di Maya Lopez, ma anche di questo evento critico che colpirà tutta la sua famiglia. E che vedremo avere ripercussioni e conseguenze su tutto lo show".

Invitandovi a recuperare il trailer di Echo dei Marvel Studios, vediamo di seguito qualche reazione emersa online:

"Echo è fenomenale! Ricco di azione, cultura e uno sguardo nuovo su questo street level del MCU. Echo è un viaggio davvero piacevole che mi rende più eccitato che mai per la nuova etichetta Spotlight della Marvel. Alaqua Cox è una rockstar", ha scritto un critico.

"Echo è brutale, sconfinato e conciso. Alaqua Cox e Vincent D'Onofrio portano nel MCU un livello di crudezza e profondità che non si vedeva dai tempi della serie Daredevil. La sua narrazione è intricata e avvincente, mentre l'azione è ricca e spietata, rendendolo il primo prodotto imperdibile del 2024", ha scritto un altro.

E ancora: "Echo è una storia mirata e avvincente che intreccia senza soluzione di continuità azione brutale, grandi personaggi e una potente esplorazione della comunità indigena. Alaqua Cox spacca e accende i riflettori su un nuovo angolo del MCU. Il ritorno di Vincent D'Onofrio nel ruolo di Kingpin è leggendario".

"Echo è un prodotto ricco di azione e grinta! Alaqua Cox è una grande protagonista e l'inclusione della famiglia, dell'ASL e delle tribù dei nativi americani è dinamite! Kingpin è tornato! Ma il ritmo sembra affrettato, e questo toglie un po' di fascino ai personaggi".