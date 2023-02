Echo, il produttore anticipa: 'Ha un tono molto diverso dalle altre serie Marvel'

Nonostante le riprese di Echo siano terminate già da un bel po' di tempo, i Marvel Studios non hanno ancora pubblicato nessun materiale promozionale e non c'è ancora una data d'uscita ufficiale per il progetto. Tuttavia, il produttore Stephen Broussard ha fornito qualche anticipazione dello show che ha per protagonista assoluta Alaqua Cox.

Broussard ha lavorato con i Marvel Studios fin dalla nascita del MCU, producendo film come L'incredibile Hulk e Captain America: Il primo vendicatore. Più di recente, ha contribuito all'ingresso nel MCU dei mostri più classici producendo Licantropus, lo special horror in bianco e nero che ha reso omaggio all'epoca d'oro dei Mostri della Universal.

Nel corso di un'intervista rilasciata a Collider in occasione dell'uscita al cinema di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Broussard ha rivelato nuovi dettagli sulla prossima serie di Disney+, anticipando che il tono di Echo sarà diverso da qualsiasi cosa abbiamo mai visto nel Marvel Cinematic Universe.

"[La produzione di 'Echo'] sta andando bene. È molto diverso. Parliamo ad esempio di Licantropus, si tratta di un tono completamente diverso. Non voglio dire troppo perché non si sa ancora nulla di questo, ma sembra molto con i piedi per terra e anche molto spirituale in modi che sono nuovi per noi. Alaqua come protagonista è incredibilmente convincente. Mi è difficile pensare a qualcosa di simile al di fuori dell'ambito più ampio del MCU, per non parlare di quello che abbiamo fatto qui. Rimanete quindi sintonizzati per maggiori novità su questi progetti".

Sempre parlando di Echo, Broussard ha sottolineato come sia importante per il futuro del MCU che ogni film e serie abbracci pienamente i cambiamenti di tono richiesti dal personaggio che hanno al centro. Non ci sarebbe stato un film di successo su Licantropus se i Marvel Studios non fossero stati pronti a dedicarsi all'horror, e nel caso di Echo, il MCU deve fare i conti con le profonde radici dell'eroina:

"Si tratta sempre di abbracciare qualsiasi cosa sia, giusto? Come abbracciare un film horror della Hammer, lasciarsi condurre e affidarsi completamente a quel tono. La particolarità di questo progetto è che è molto più grezzo ed è ambientato nell'Oklahoma rurale. Quindi è divertente, ed è stato un lavoro di squadra incredibile lavorare con questo team dietro le quinte".

Stando alle ultime informazioni, Echo potrebbe essere rimandata al 2024 per legarla meglio all'arrivo di Daredevil: Born Again.