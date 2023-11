Echo, quante puntate avrà la serie Marvel Spotlight?

Quante puntate avrà Echo? Dopo la pubblicazione del primo trailer ufficiale di Echo la curiosità intorno alla prossima serie tv del Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios in uscita sulla piattaforma di streaming Disney+ è cresciuta esponenzialmente, ecco tutto quello che dovete sapere.

La serie tv di Echo sarà composta da un totale di 5 episodi, che ne faranno la serie tv Marvel Cinematic Universe più breve mai prodotta dai Marvel Studios, dato che finora tutti i progetti televisivi realizzati per la piattaforma di streaming on demand Disney+ avevano avuto un minimo di almeno sei puntate.

Inoltre, Echo segnerà diverse prime volte per il MCU: ad esempio, sarà la prima serie Marvel ad uscire con un modello binge-watching, dato che tutti e cinque gli episodi di Echo saranno disponibili in streaming il 10 gennaio rinunciando così alla classica distribuzione settimanale tipica degli show Marvel, e inoltre la serie sarà la prima ad uscire con il bollino TV-MA, l'equivalente televisivo del rated-r cinematografico (attualmente gli unici titoli MCU vietati ai minori di cui siamo a conoscenza sono Echo, Deadpool 3, Marvel Zombie e Blade).

Infine, Echo sarà il primo titolo MCU ad uscire con il banner Marvel Spotlight, una nuova sotto-etichetta dei Marvel Studios che sarà dedicata nello specifico ai supereroi 'di strada' protagonisti di storie più realistiche del solito e in generale ai progetti meno slegati alla narrazione più ampia della Saga Marvel in corso: in questo, dunque, i fan farebbero meglio a non aspettarsi di trovare troppi riferimenti alla Saga del Multiverso durante i cinque episodi di Echo.