Echo: qual è il futuro di Kingpin dopo il finale della miniserie Marvel?

Era dai tempi del Daredevil di Netflix che lo desideravamo, e i Marvel Studios ci hanno finalmente accontentati: Wilson Fisk è (sin dai tempi di Hawkeye, in realtà) ufficialmente parte del Marvel Cinematic Universe, e da Echo in poi rischia di rivestire un ruolo sempre più importante in un franchise nel quale non sarà una semplice comparsa.

Ad anticipare un futuro davvero interessante per il nostro Kingpin è stata in particolare la scena post-credit di Echo, incentrata proprio sul personaggio di Vincent D'Onofrio e su quelli che sembrano evidentemente essere i suoi progetti per gli anni a venire.

Nella sequenza che chiude la nuova serie Marvel abbiamo infatti visto il boss interessarsi parecchio alla politica newyorkese, prendendo atto (con nessun dispiacere) della voglia dei cittadini di vedere un nuovo candidato a sindaco presentarsi alle urne con la promessa di risolvere con pugno di ferro i problemi della città: una sfida che Fisk intende evidentemente cogliere.

Nel futuro dell'MCU c'è dunque probabilmente un Kingpin sindaco, proprio come accaduto in run amatissime come Devil's Reign (dalla quale prenderà presumibilmente spunto Daredevil: Born Again): da qui agli scontri con Daredevil e Spider-Man, ovviamente, la strada è davvero poca. E voi, avete ipotesi diverse sul futuro di Wilson Fisk? Fatecelo sapere nei commenti!