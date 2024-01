Echo, quale sarà il futuro di Maya Lopez nel MCU?

Echo è la prima serie del 2024 per i Marvel Studios e il primo show inserito nella divisione Marvel Spotlight, l'etichetta che racchiude i titoli dello studios "più reali" e indipendenti rispetto alla timeline principale. Trattandosi di progetti perlopiù autonomi, quale sarà il futuro di Maya Lopez nel MCU?

La timeline di Echo è un po' confusa, ma possiamo confermare che la serie TV è ambientata nel 2025 e dunque si inserisce tra Black Panther: Wakanda Forever e She-Hulk: Attorney at Law. Nel Multiverso tutto è possibile ma al momento non sembrano esserci reali possibilità che Maya Lopez sia presente nei progetti cinematografici futuri del Marvel Cinematic Universe.

Tuttavia, Echo non sarà l'ultima apparizione di Alaqua Cox. La stretta connessione tra la miniserie e lo show di prossima uscita Daredevil: Born Again vedrà la super criminale avere il suo spazio nella serie reboot con Charlie Cox nel ruolo Matt Murdock / Daredevil così come affermato dall'insider Cryptic 4K Quality: il finale di Echo, infatti, dovrebbe anticipare la narrazione di Daredevil: Born Again ma non solo perché tutto sembra sostenere la trasformazione di Maya Lopez nella Fenice.

Staremo a vedere!Nell'attesa di scoprire cosa ci riserverà Daredevil: Born Again potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Echo.