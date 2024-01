Echo, quando appare Daredevil nella nuova serie Marvel?

Il 10 gennaio segna il debutto di Echo su Disney+. La serie, incentrata sul personaggio di Maya Cox e sul suo legame con Wilson Fisk, è un prequel di Daredevil: Born Again. Il primo trailer di Echo mostrava il ritorno di Daredevil. Quando si verificherà la prima apparizione dell'Uomo senza Paura?

Le storie di Echo e Daredevil sono profondamente intrecciate: per questo, la presenza di Matt Murdock all'interno del live-action non stupisce. Daredevil appare nel primo episodio di Echo, in uno dei numerosi flashback che incontriamo nel corso del racconto. Subito dopo la morte del padre di Echo per mano di Ronin, Kingpin esorta Maya a sfruttare la sua rabbia per aiutarlo a combattere dei gangster che minaccerebbero il suo impero criminale. A questo punto compare Daredevil: l'eroe spiega alla protagonista che lui stesso stava tenendo d'occhio da tempo proprio il gruppo di persone indicato da Kingpin.

Brad Winderbaum, il produttore esecutivo di Echo, ha dichiarato che il cameo di Daredevil è uno dei migliori mai realizzati in uno show targato Marvel. "Non è semplicemente buttato lì. È fondamentale per il percorso della protagonista. Lo scontro con Daredevil rappresenta un grande trionfo per Maya Lopez, porta Kingpin a notarla e, in un certo senso, a contestualizzarla all'interno del suo impero criminale. Per questo è importante e incredibile", ha concluso Winderbaum, in occasione della prèmiere statunitense della serie.

I 5 episodi che compongono Echo sono disponibili su Disney+. In attesa di commenti e reazioni a questo attesissimo esordio, vi ricordiamo cosa dovreste sapere su Daredevil prima di guardare Echo.