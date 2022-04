Echo, quando iniziano le riprese dello spin-off di Hawkeye?

In attesa di scoprire come prosegue Moon Knight, la nuova serie dei Marvel Studios con Oscar Isaac, vediamo come procedono invece i lavori di Echo, lo spin-off di Hawkeye su Maya Lopez, che pare darà presto avvio alle riprese.

Sembra infatti che i lavori sul set di Echo inizieranno proprio questo mese, almeno stando a quanto riportato dal sito Production Weekly, che segna come data di partenza il 25 aprile, arrivando poi fino al 26 agosto in quel di Peachtree City, Georgia.

Inoltre, pare che l'attore de Il Miglio Verde e Balla coi lupi Graham Greene sia entrato nel cast dello show, anche se non abbiamo dettagli sul personaggio che potrebbe interpretare, mentre abbiamo già visto chi sarà alla regia di Echo.

Lo scorso anno, poi, la stessa Alaqua Cox aveva condiviso due descrizioni di casting per dei personaggi che avremmo visto nello show e di cui si era alla ricerca di interpreti: Jessica "adolescente tra i 15 e i 18 anni, donna, nativo americana o Latinx e sorda. Fluente nel linguaggio dei segni. Forte, indipendente e risoluta"; Iris "Tra i 20 e i 30 anni. Donna. Nativo americana o Latinx. Personalità amorevole e accogliente".

Al momento, però, abbiamo poche conferme legate alla serie (si dice ad esempio che possano essere di ritorno anche Daredevil e Kingpin), quindi non ci resta che attendere informazioni "più ufficiali".