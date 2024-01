Echo, avete riconosciuto quelle star di Agents of SHIELD?

Il debutto della serie Echo con il ritorno del personaggio di Maya Lopez sullo schermo dopo il suo esordio in Hawkeye, non solo ha visto ha il ritorno di personaggi come Daredevil e Kingpin, ma anche di due insospettabili star della vecchia serie Marvel Agents of SHIELD, andata in onda per sette stagioni sulla ABC. Ecco di chi stiamo parlando.

Ovviamente, però, nessuno dei due interpreti ha ripreso il ruolo che aveva nella serie televisiva, ma è apparso in ruoli creati appositamente per il nuovo show dei Marvel Studios.

Andrew Howard è apparso in tre episodi di Echo nel ruolo di Zane, un dipendente di Kingpin. In Agents of SHIELD, Howard appariva in sei episodi della terza stagione nel ruolo di Luther Banks, il braccio destro di Rosalind Price (Constance Zimmer).

Probabilmente avrete riconosciuto anche Thomas E. Sullivan, che in Echo ha interpretato Victor "Vickie" Tyson, il personaggio che lavora al bowling e che cerca di consegnare Maya per ottenere una ricompensa. In Agents of SHIELD, Sullivan compariva in nove episodi della settima e ultima stagione dello show nel ruolo del cattivo Nathaniel Malick. Su queste pagine potere leggere le nostre impressioni su Echo.

In una recente intervista, Brett Dalton (Grant Ward), ex-attore di Agents of SHIELD, ha colto l'occasione per parlare del 10° anniversario di Agents of SHIELD. Sfortunatamente, questa speciale ricorrenza dello show è avvenuta mentre era in corso lo sciopero degli attori della SAG-AFTRA.

"È stato un peccato. Non abbiamo potuto nemmeno twittare nulla in proposito. Non solo twittare, ma non potevamo nemmeno postare nulla", ha spiegato Dalton. "Se sapete qualcosa, fatemelo sapere", ha scherzato quando gli è stato chiesto se ci sarà una reunion. "Sono ancora in contatto con i ragazzi. Sarebbe meraviglioso. Ci ho pensato anch'io. Siamo in un periodo di reboot e questo sarebbe un momento perfetto, secondo me, per riportarlo in auge".

Tutti gli episodi di Echo sono disponibili in streaming su Disney+.