Echo, rivedremo Kingpin nello spin-off? La risposta di Vincent D'Onofrio

Non è più un segreto che Kingpin abbia fatto la sua ricomparsa nel Marvel Cinematic Universe in quel di Hawkeye, ma è possibile che lo rivedremo anche nello spin-off Echo? Vediamo cos'ha da dire Vincent D'Onofrio.

L'ultimo episodio di Hawkeye ha finalmente segnato l'ingresso in scena di Kingpin, colui che stava architettando gran parte degli affari loschi che i nostri eroi hanno dovuto smascherare e a cui hanno cercato di porre fine.

E assieme a Wilson Fisk abbiamo potuto dare anche un'occhiata al tipo di rapporto che lega il personaggio a quello di Maya Lopez a.k.a. Echo, che presto avrà uno spin-off tutto suo. Ma mentre sappiamo ancora poco al riguardo, è possibile che i risvolti del finale di Hawkeye abbiano spianato la strada a un ritorno di Kingpin proprio nella serie con protagonista Alaqua Cox.

Così, quando i colleghi di Collider menzionano proprio questo punto nella loro intervista all'attore, D'Onofrio commenta: "Credo che sarebbe grandioso".

"Ricordo i fumetti, erano tra i miei preferiti, con il rapporto padre-figlia che si era instaurato tra lui e Maya. Mi piacerebbe tantissimo poter portare sullo schermo quelle pagine" conclude.

Dopotutto, non sappiamo quale è stato davvero il destino di Kingpin nell'ultimo episodio di Hawkeye, e ad ogni modo, chi dice che non potrebbe apparire in dei flashback di Echo o scene simili?

Voi che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.