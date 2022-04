Echo: un nuovo rumor confermerebbe la presenza di Daredevil e Kingpin

Dopo la conferma arrivata nei giorni scorsi riguardo chi sarà alla regia di Echo, lo spin-off di Hawkeye dedicato al personaggio interpretato da Alaqua Cox, oggi torniamo a parlare dello show e in particolare di Daredevil e Kingpin.

Infatti, dopo il debutto ufficiale di Charlie Cox e Vincent D'Onofrio nel Marvel Cinematic Universe, avvenuto rispettivamente in Spider-Man: No Way Home e in Occhio di Falco, si sono susseguiti sempre più rumor riguardo una loro nuova apparizione.

Ora, l'ultima fuga di notizie sembrerebbe proprio confermare il ritorno nel MCU di Matt Murdock e di Wilson Fisk in Echo, con il curriculum della costumista dello show Stacy Caballero che elencherebbe proprio D'Onofrio e Cox oltre ad Alaqua Cox nella lista della serie di Disney+.

Maya Lopez/Echo è stata introdotta in Occhio di Falco e si è rivelata essere la nipote di Fisk, che è apparso nello show facendo gioire i fan di tutto il mondo, entusiasti di poter rivedere il personaggio interpretato magnificamente da Vincent D'Onofrio.

Per quanto riguarda invece Cox, il suo Matt Murdock è apparso in un cameo nel terzo film dell'uomo-ragno di Tom Holland, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Spider-Man: No Way Home, nel ruolo di avvocato di Peter Parker.