Echo, rumor: rivelati gli episodi in cui ci sarà Daredevil e i nuovi costumi?'

Quando i Marvel Studios hanno annunciato una serie spin-off su Maya Lopez, alias Echo, dopo il suo debutto nella serie Disney+ Occhio di Falco, i fan sono rimasti perplessi; di tutti i personaggi nel roster della Marvel, Echo sembrava una scelta alquanto oscura.

Tuttavia, dopo aver visto lo sviluppo della storia di Maya Lopez nel Marvel Cinematic Universe, la serie di Echo, della quale è stato svelato il logo, è diventata un'aggiunta molto attesa. Occhio di Falco ha già portato Kingpin nel MCU e i fan si aspettano quindi il debutto di Daredevil nello show.

Ora, un nuovissimo rumor ci rivela quando il Diavolo di Hell's Kitchen apparirà nella serie e quale nuovo costume indosserà! Infatti, Weekly Planet (tramite MCU Direct), ha rivelato le notizie riportate dallo scooper James Clement, che afferma che Daredevil di Charlie Cox sarà in Echo per tre episodi, indossando un abito rosso e nero!

"Sì, Daredevil di Charlie Cox è in tre episodi, mentre Kingpin di Vincent D'Onofrio in quattro", ha detto Clement."La trama di Kingpin tratterà la sua candidatura a sindaco di New York City. Apparentemente, indosserà una benda sull'occhio dopo gli eventi di Occhio di Falco... Daredevil vestirà un costume rosso e nero e sarà alla ricerca di Jessica Jones."

E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, vi ricordiamo che le riprese di Echo sono iniziate poco tempo fa.