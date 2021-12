Echo, gli ultimi rumor sullo spin-off di Hawkeye: chi dirigerà la nuova serie Marvel?

La stiamo apprezzando in Hawkeye, ma Alaqua Cox a.k.a. Maya Lopez tornerà presto in tv con una serie tutta sua... Ma chi la dirigerà? Scopriamo insieme gli ultimi rumor su Echo.

Lo scorso marzo iniziava a girare voce di uno spin-off di Hawkeye incentrato su Echo, il personaggio che Alaqua Cox avrebbe interpretato nella serie Marvel con Jeremy Renner e Hailee Steinfeld.

Da quello che sappiamo finora, sembra che la serie sarà guidata dalla sceneggiatrice di Better Call Saul Marion Dayre, e che la writers' room dello show rispecchierà sia le origini del personaggio, sia la sua disabilità, consistendo tra gli altri di persone di origini nativo-americane e non udenti. Troviamo infatti nomi come Bobby Wilson, Rebecca Roanhorse, Shoshannah Stern e Josh Feldman.

A questi, tuttavia, secondo il sito Murphy's Multiverse, potrebbe aggiungersi anche

Sydney Freeland (Reservation Dogs, Grey's Anatomy, The walking Dead) in qualità di regista di uno o più episodi della serie. Freeland, che ha collaborato in precedenza con il regista del MCU Taika Waititi e ha già lavorato con Zahn McClarnon (l'interprete del padre di Maya Lopez/Echo in Hawkeye), ha origini Navajo, e sarebbe dunque perfetta per una questione di accuratezza culturale. Inoltre, pare che stia seguendo e sia seguita sui suoi vari account social da diversi membri della writers room sopra menzionata.

Ovviamente per ora si tratta solo di ipotesi, ma vedremo se i colleghi di Murphy's Multiverse ci hanno visto lungo o meno.