Echo, che ruolo avrà Daredevil nell'attesa serie Marvel?

Se prima l'interesse per Echo era abbastanza flebile ora bisogna dire che la serie ha attirato le attenzioni di parecchi fan del Marvel Cinematic Universe, anche per la presenza di Daredevil. Ma quanto e come lo vedremo nella serie?

Siamo quasi tutti d'accordo nel dire che il trailer di Echo ha generato un certo hype per la serie, che non era decisamente un prodotto di punta per il Marvel Cinematic Universe. Eppure rivedere Kingpin e Daredevil, ma soprattutto un livello di violenza di quel tipo, sembra proprio una ventata d'aria fresca per il MCU.

Ma la domanda sorge ovviamente spontanea: che ruolo avrà Daredevil in Echo? Non aspettatevi grandi minutaggi, perché sicuramente il personaggio apparirà in una puntata al massimo o in qualche cameo sparso qua e là. Elemento confermato da vari insider e che in effetti ha senso visto che la serie si concentrerà su Maya e sul suo rapporto all'insegna della violenza con Wilson Fisk.

Resta da capire se e come Echo si collegherà con Daredevil Born Again, visto che la serie sul Diavolo di Hell's Kitchen è in una fase di profonda riscrittura, in questo senso agevolando forse l'apparizione ridotta all'osso di Matt Murdock in questa nuova serie dedicata a Maya Lopez. Tra l'altro sembra proprio che cambieranno i poteri di Maya per Echo nel MCU.

Ci possiamo quindi aspettare una presenza di Daredevil sulla falsariga di She-Hulk, ma è molto probabile che il suo ruolo sarà ancora più ridotto rispetto a quanto visto nella serie con Jennifer Walters.

E secondo voi quanto vedremo Daredevil in Echo? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.