Echo, una scena è un riferimento diretto al Daredevil di Netflix?

Ora che le serie Marvel Netflix sono canoniche all'interno della narrazione del Marvel Cinematic Universe, non sarebbe strano se nei nuovi progetti dello studio trovassimo dei riferimenti a quei progetti che adesso appartengono alla stessa continuità del mondo degli Avengers. Potrebbe già essere accaduto con Echo, che avrebbe citato Daredevil.

Nei momenti conclusivi del quarto episodio di Echo, l'omonimo vigilante (Alaqua Cox) si è avvicinato a Kingpin nella sua suite in un hotel. Dopo un teso momento di stallo, Kingpin rivela di aver conservato il martello con cui ha ucciso suo padre. La prima stagione di Daredevil mostra l'omicidio di Bill Fisk con dettagli raccapriccianti, con Wilson che afferra un martello da un tavolo vicino per colpire il padre dopo che questi ha picchiato sua moglie, la madre di Wilson, Marlene.

È interessante notare - e questo potrebbe spingere i fan più incalliti al complottismo - che il martello che Kingpin mostra in Echo è un martello a sfera, mentre quello con cui uccide il padre sullo schermo nella prima stagione di Daredevil era un più tradizionale martello ad artiglio.

"Non so se posso dirlo, ma adoro il Daredevil di Netflix, è fantastico", aveva dichiarato il mese scorso Sydney Freeland, regista di Echo, durante un evento stampa. "E quindi abbiamo, ovviamente, citato il combattimento di Daredevil, era un po' un cenno a quella serie... Ma volevamo anche mostrare con forza che queste sono persone nel nostro show. Sanguinano, muoiono, vengono uccisi e ci sono conseguenze reali. E ancora una volta, voglio ribadirlo, non è in gioco il destino dell'universo, perché credo che una volta che ci si allarga così tanto, si può perdere un po' di vista il punto. E quindi questo ha dettato un po' il tono. Quindi, per rispondere alla sua domanda, credo che siano state delle conversazioni in merito, ma non per quel motivo".

Vedremo se le citazioni alle serie Marvel/Netflix continueranno nella prossima serie Daredevil: Born Again, visto che la maggior parte dei personaggi del Daredevil di Netflix tornerà nel nuovo show reboot.

Lo stesso interprete di Kingpin, Vincent D'Onofrio, ha rivelato quando inizieranno le riprese di Born Again, dopo lo stop imposto dagli scioperi e dal cambio di direzione dei produttori, rimasti insoddisfatti del materiale girato finora.

Marvel ha licenziato infatti i vecchi sceneggiatori per assumerne di nuovi, così come per quanto riguarda le figure dei registi coinvolti.