Echo, una sceneggiatrice di Better Call Saul si occuperà della serie di Disney+?

Durante il Disney+ Day è stata ufficialmente confermata la produzione dello spin-off di Hawkeye Echo, di cui si parlava già dallo scorso marzo. Adesso però sembrerebbe essere stato reso noto anche il lead writer dello show, anzi, LA lead writer.

Ormai la formula delle serie Marvel di Disney+ la conosciamo: c'è solitamente un unico regista che si occupa di dirigere tutti gli episodi di una stagione (ad esempio Matt Shankman per Wandavision o Kate Herron per Loki), affiancato da quello o quelli che ai Marvel Studios chiamano lead writer o head writer, ovvero il corrispettivo dello showrunner, che si occupa di supervisionare e contribuire alla storia e alla sceneggiatura della serie (come Jac Schaeffer per WandaVision o Malcolm Spellman per The Falcon and The Winter Soldier).

E a quanto pare a ricoprire quest'ultimo ruolo per la serie tv di Echo con Alaqua Cox sarà la sceneggiatrice di Better Call Saul e The Act Marion Dayre, che ha scritto così in uno dei suoi ultimi tweet: "Finalmente posso rivelarvi ufficialmente su cosa sto lavorando ormai da mesi. Lead Writer, ragazzi!".

Al momento l'informazione non è stata confermata dalla compagnia, ma in precedenza si era parlato di Etan e Emily Cohen come head writer per la nuova serie Marvel, con Bobby Wilson (Reservation Dogs) nel team di sceneggiatori.

Attendiamo ulteriori aggiornamenti in merito.

Intanto, cosa ve ne pare della serie di Echo? E degli altri titoli dei Marvel Studios annunciati finora? Fateci sapere nei commenti.