Echo, con la serie fa il suo esordio anche l'intro Marvel Spotlight

Tutti e cinque gli episodi di Marvel's Echo sono arrivati in streaming inaugurando una nuova era del Marvel Cinematic Universe. La serie live-action non solo entra nella storia per essere il primo progetto TV-MA del franchise, ma anche per essere il primo titolo della nuova etichetta Marvel Spotlight, con tanto di nuova fanfara ad accompagnarlo.

Ogni episodio di Echo si apre con una nuova fanfara, invece di quella standard dei Marvel Studios. La brevissima introduzione in bianco e nero mostra il marchio Marvel Spotlight ed è accompagnata da una nuova sigla composta dal prolifico compositore e regista Michael Giacchino, così come dalla musica o dagli effetti sonori utilizzati nell'episodio.

L'etichetta Marvel Spotlight sarà utilizzata per i titoli che presentano una più ampia varietà di storie, che non richiedono una conoscenza preliminare del MCU. Il nome Marvel Spotlight deriva dall'omonima serie antologica della Marvel Comics, che ha attraversato gli anni '70 e '80 e ha portato al debutto di molti personaggi. È stato anche riferito che la prossima serie Marvel Wonder Man sarà anch'essa inserita sotto l'insegna Marvel Spotlight.

"È un po' come nei fumetti, nel senso che ci sono alcune storie che si legano alla continuity e che fanno parte della narrazione generale, e altre che sono più autonome e sono incentrate sui personaggi, come lo è Echo", ha spiegato il produttore dei Marvel Studios Brad Winderbaum in una recente intervista.

"In realtà, il marchio Spotlight rappresenta un'opportunità per i fan più occasionali che potrebbero non sapere cosa è successo nell'ultimo film degli Avengers di presentarsi e goderselo alle sue condizioni". Winderbaum ha anche confermato la canonicità delle serie Marvel Netflix nel MCU.

La sensazione è che i prodotti targati Marvel Spotlight saranno antologici e "biografici", cioè concentrati su un solo eroe, eroina o villain. In effetti, si è già cominciato a speculare sul fatto che un eventuale nuovo progetto su Ghost Rider sarà un prodotto Spotlight e che lo stesso destino potrebbe toccare anche a Nova, che a questo punto potrebbe essere un mediometraggio ambientato nel passato (un po' come Licantropus), prima della distruzione di Xandar da parte di Thanos.