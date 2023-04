Echo: la serie Marvel arriverà prima del previsto su Disney+? Gli ultimi aggiornamenti

Nonostante le riprese siano terminate parecchi mesi fa, la serie Echo dei Marvel Studios ha faticato non poco a trovare una sua esatta collocazione nel calendario delle uscite del Marvel Cinematic Universe. In precedenza si pensava che lo show con Alaqua Cox sarebbe uscito su Disney+ questo autunno, ma a quanto pare il rinvio al 2024 non è certo.

L'ultimo aggiornamento sulla serie proviene dal sito di fan di Daredevil @manwithoutfear, il quale afferma che la data d'uscita del fumetto Echo: The Saga of Maya Lopez sarebbe stata cambiata nuovamente. Inizialmente previsto per questa estate, questo prodotto sviluppato attorno alla serie Marvel è stato poi posticipato a febbraio 2024 a causa dei dubbi sulla distribuzione generale dei prodotti Marvel su Disney+ e sulle indecisioni di Kevin Feige. Ora l'uscita sarebbe prevista per il 31 ottobre di quest'anno.

"La data d'uscita di Echo: The Saga of Maya Lopez, che era stata posticipata a febbraio 2024, è stata nuovamente spostata al 31 ottobre 2023 ed è pubblicizzato come un media affine allo show, quindi forse la serie arriverà in autunno".

Data la segretezza della Marvel sui suoi progetti, non è ancora chiaro se la serie subirà effettivamente un rinvio. Quando è stata annunciata per la prima volta, a Echo era stata associata una finestra di uscita intorno all'estate 2023, che tecnicamente potrebbe ancora essere rispettata dato che l'estate si protrae fino alla fine di settembre. All'inizio di quest'anno, la showrunner di Echo, Marion Dayre, aveva suggerito che la serie sarebbe stata posticipata alla fine del 2023. E avrebbe senso, dato che la sua storia sarà collegata in più punti con quella di Daredevil: Born Again, il cui debutto su Disney+ è previsto per il 2024.

"Si fa una sorta di pausa generale, poi si definiscono alcuni archi, e poi si torna indietro e si costruisce un mattone dopo l'altro. Semplicemente non c'era abbastanza tempo per farlo in questo modo", ha dichiarato la showrunner. "Così abbiamo preso alcune cose da The Act, che era una serie limitata su Hulu che abbiamo interrotto abbastanza velocemente, e le abbiamo rielaborate in maniera diversa per questo show".