Echo, la serie Marvel posticipata di un intero anno? La risposta della showrunner!

Nonostante le riprese si siano concluse da un po', pare che bisognerà attendere più del previsto prima di vedere l'esordio su Disney Plus di Echo, la serie standalone sul personaggio interpretato da Alaqua Cox e introdotto per la prima volta nel Marvel Cinematic Universe nella serie Hawkeye, più di un anno fa. La conferma arriva dalla showrunner.

Marion Dayre, la showrunner della prossima serie dei Marvel Studios, si è recentemente unita al Writers Panel di Ben Blacker e durante la registrazione sembra aver confermato che la prossima serie di Disney+ potrebbe essere stata rinviata. Non solo, ma potrebbe passare ancora un bel po' di tempo prima di vedere gli episodi della serie.

Nell'intervista, l'attrice rivela che lo show uscirà "probabilmente un anno dopo l'uscita di questa registrazione". Secondo alcune voci, Echo potrebbe trovarsi ad affrontare alcune difficoltà dietro le quinte, e un ritardo di un anno potrebbe essere un segno che occorreranno massicce riprese aggiuntive in futuro. Il motivo di questo ritardo non è dato saperlo al momento, ma qualcosa di più specifico potrebbe trapelare nei prossimi mesi.

Nel frattempo, Vincent D'Onofrio ha elogiato Alaqua Cox e la sua performance nei panni della protagonista: "Devo dire che in Echo potete vedere la performance di Alaqua Cox... È stata semplicemente fenomenale". D'Onofrio ha approfondito anche il presunto legame tra Echo e Daredevil: Born Again, con la prima serie che dovrebbe rappresentare una sorta di introduzione per il ritorno di Daredevil: "E ciò porta ovviamente a Born Again" ha dichiarato l'attore, confermando l'indiscrezione.

Nel cast della serie anche Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs, Cody Lightning, Graham Greene, Zahn McClarnon e soprattutto Charlie Cox nel ruolo di Matt Murdock/Daredevil, che riprenderà poi nella serie successiva, Born Again.

Come accennato, le riprese di Echo sono terminate lo scorso agosto, quindi ci si aspettava qualche notizia sulla data di diffusione su Disney+, ma a quanto pare bisognerà attendere ancora parecchio.