Echo: la serie Marvel rimandata al 2024 per uscire a ridosso di Daredevil Born Again?

Nonostante le riprese principali siano state completate, Marvel potrebbe decidere di posticipare l'uscita di Echo su Disney+ di un intero anno, come era già emerso recentemente, e non solo per il probabile arrivo di altre riprese aggiuntive. Le intenzioni iniziali volevano un'uscita dello show per la prossima estate, ma i piani sarebbero cambiati.

Nei piani iniziali, appunto, Echo avrebbe dovuto debuttare su Disney+ la prossima estate, tra Secret Invasion e la seconda stagione di Loki. In seguito, Marion Dayre, showrunner della serie, ha fatto sapere che il progetto era stato rimandato, lasciando intendere che sarebbe arrivato sul servizio di streaming alla fine del 2023. Ora, invece, sembra che la serie possa essere del tutto esclusa dal catalogo streaming del prossimo anno.

In un articolo pubblicato dalla redazione di Murphy's Multiverse, guidata dall'insider Charles Murphy, si legge che la serie con protagonista Alaqua Cox debutterà "all'inizio del 2024". Non sono stati rivelati altri dettagli, anche se Murphy afferma che potrebbe debuttare a metà gennaio e concludersi entro la fine di febbraio.

Dayre ha alluso per la prima volta a questo rinvio nel corso di un'ospitata nel podcast podcast con Ben Blacker. Durante l'episodio, Dayre ha detto che sarebbe dovuto passare "probabilmente un anno dall'uscita", affermando che Echo avrebbe debuttato all'incirca un anno dopo l'arrivo a dicembre dell'episodio del podcast in questione.

Nella stessa apparizione nel podcast, Dayre ha rivelato che, sebbene il periodo trascorso in uno show della Marvel sia stato molto diverso rispetto ad altre tappe a Hollywood, è riuscita a portare con sé alcune cose che aveva imparato in precedenza lavorando a Better Call Saul.

"Si fa una sorta di pausa generale, poi si stendono alcuni archi e si torna indietro e si costruisce mattone per mattone. Semplicemente non c'era abbastanza tempo per farlo in questo modo", ha aggiunto. "Quindi abbiamo preso cose da The Act, che era una serie limitata su Hulu, che abbiamo interrotto abbastanza velocemente, e abbiamo preso un po' di quelle cose, come dire, abbiamo stabilito alcuni paletti che abbiamo più o meno mantenuto e li abbiamo spostati nel modo in cui abbiamo fatto".



Con questa nuova collocazione, Echo sarà più vicina alla release di un'altra serie Marvel ad essa strettamente legata, ovvero Daredevil: Born Again. Sia Charlie Cox che Vincent D'Onofrio, infatti, appariranno in entrambi gli show.

Come accennato, le riprese di Echo sono terminate lo scorso agosto, quindi ci si aspettava qualche notizia sulla data di diffusione su Disney+, ma a quanto pare bisognerà attendere ancora parecchio.