Echo, la serie Marvel ha una scena post-credits?

Oggi tutti e cinque gli episodi di Echo sono stati diffusi in streaming su Disney+ in una mossa strategica e distributiva che non ha precedenti nel mondo dei Marvel Studios, che ha deciso così di diversificare la propria proposta utilizzando un metodo ormai consolidato in casa Netflix, ad esempio. Scopriamo se la serie ha una scena post-credits.

Dopo aver consultato le nostre prime impressioni su Echo, vi farà piacere sapere che sì, anche la nuova serie Marvel Studios, ma sarebbe più corretto dire Marvel Spotlight, contiene una scena dopo i titoli di coda.

Frustrato dall'incapacità di riportare Maya Lopez (Alaqua Cox) al suo fianco alla fine della serie, Kingpin (Vincent D'Onofrio) si ritira sul suo jet privato per tornare a casa a New York. È su questo jet che si svolge la scena post-credits, in cui Kingpin discute con uno dei suoi assistenti sul da farsi. Durante la loro conversazione, un notiziario alla televisione cattura la sua attenzione.

Kingpin alza il volume e vede un giornalista che parla della disastrosa corsa a sindaco di New York. Con scarse prospettive, sembrerebbe che Wilson Fisk sia pronto a partecipare alla campagna elettorale, confermando ufficialmente la storyline dell'amato sindaco Fisk dei fumetti.

"Abbiamo appena iniziato le riprese. Siamo a un paio di settimane dall'inizio, e lo show sarà molto, molto diverso da quello di Netflix, ed è molto eccitante perché quello che stiamo facendo è davvero notevole", ha dichiarato Vincent D'Onofrio a Newsweek a proposito di una potenziale candidatura di Fisk a sindaco di New York, circostanza che probabilmente sarà affrontata in Daredevil: Born Again e nel successivo Spider-Man 4 con Tom Holland.

Il Kingpin di Vincent D'Onofrio è tornato nel Marvel Cinematic Universe dopo che l'attore aveva interpretato il personaggio nelle tre stagioni di Daredevil targate Netflix e ora canoniche all'interno del MCU.

L'attore ha ripreso i panni di Wilson Fisk in Hawkeye, dove ha fatto il suo debutto ufficiale nel MCU e tornerà quindi in Daredevil: Born Again, le cui riprese dovrebbero ricominciare a breve dopo le interruzioni causate dagli scioperi e dal reset deciso dai produttori.